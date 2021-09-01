🍎 🍯 Рош а-Шана 101: всё, что нужно знать про еврейский Новый год

Осталось всего несколько дней до Рош а-Шана — еврейского Нового года; в 2021 году праздник начинается вечером 6 сентября и заканчивается вечером 8-го. «Цимес» собрал в одном тексте ключевую инфу: читайте сами и пересылайте друзьям. И да, мы тоже когда-то ничего о Рош а-Шана не знали. Это нормально 😃

Рош а-Шана, или еврейский Новый год, — это осенний праздник в начале месяца тишрей, седьмого месяца по еврейскому календарю. Это одновременно время радости и время серьёзной интроспекции, время праздновать начало нового года и подводить итоги минувшего. Это день рождения нашего мира — и время божественного суда. Мы осмысляем наши выборы, поступки и намерения в минувшем году и стараемся как можно честнее оценить себя и обдумать своё дальнейшее духовное развитие.

Старинная открытка на Рош а-Шана

Считается, что в Рош а-Шана Господь открывает Книгу жизни и смерти — и через десять дней, на Йом-кипур, скрепляет печатью сделанные там записи.

А что такое вообще Высокие праздники?

Два дня Рош а-Шана начинают Десять дней покаяния (асерет йомей тшува), также известные как Дни трепета (ямим нораим), которые оканчиваются днём поста Йом-кипур. Дни трепета — это окончание длинного процесса подведения итогов, который занимает весь прошедший месяц под названием элул. Весь этот месяц в конце утренней молитвы в синагогах звучит шофар — традиционный инструмент из рога барана или горного козла. За неделю до Рош а-Шана добавляются ещё и специальные молитвы под названием Слихот. Реформисты отмечают Рош а-Шана один день, консервативные и ортодоксальные иудеи — два дня.

Но всё не так страшно, одновременно Рош а-Шана ещё и семейный праздник, повод собраться всем кланом за столом у любимой бабушки (или кто у вас матриарх семейства), наесться вкусной еды и обменяться подарками и поздравлениями — шана това у-метука, счастливого и сладкого года!

А когда всё это началось?

Празднование Рош а-Шана — ритуал, известный с библейских времён, хотя в Торе не упомянуты такие аспекты праздника, как Новый год или Судный день. Назначить этот день Новым годом — более поздняя талмудическая идея; возможно, всю эту тему целиком позаимствовали у вавилонян, сейчас уже не узнать.

Однако известно: раввины древности постановили, что Рош а-Шана — годовщина дня, когда был создан мир (или когда был создан человек, традиции разнятся).

Ещё одна дополнительная интерпретация: тишрей — седьмой месяц, а значит, как бы Шаббат всего года.

А что происходит в синагогах?

В утреннее богослужение на Рош а-Шана добавляют три набора молитв — малхуйот, зихронот и шофарот, они заканчиваются трублением в шофар. Особый молитвенник для Рош а-Шана называется махзор и содержит все нужные тексты.

В первый день читают главу Торы (Бытие 21), где Сара и Авраам, после многих бездетных лет, благословлены младенцем Исааком и Сара прогоняет Агарь, служанку и наложницу Авраама, вместе с её сыном Исмаилом. Чтение второго дня — Бытие 22, история о том, как Авраам чуть было не принёс в жертву своего драгоценного единственного сына.

Эта история и трубление в шофар — напоминание о завете, заключённом между Б-гом и народом Израиля.

Также среди самых известных традиций в эти дни — чтение пиюта «У-неттане токеф» («И придадим силу») и молитвы «Авину малкейну» («Отец наш, владыка наш»). Вот она в исполнении Барбры Стрейзанд:

Ещё одна популярная традиция, проводимая после полудня в первый день Рош а-Шана, — ташлиах, когда люди бросают в проточную воду хлебные крошки, символизирующие их грехи.

А как отмечать Рош а-Шана дома?

Традиционно Рош а-Шана — семейный праздник, включающий общую трапезу. Чаще всего она мясная, на стол стараются поставить всё самое вкусное. Обязательно пекут или покупают круглую халу, символизирующую вечный жизненный цикл. Ломти халы макают в мёд — символ сладкого нового года; то же самое делают с нарезанными яблоками. Часто едят цимес — сладкое блюдо из моркови и изюма.

Старинная открытка на Рош а-Шана

Сефардские и восточные семьи отмечают Рош а-Шана специальным ритуалом, седером, похожим на тот, что принят на Песах, с особой едой, символизирующей благословения нового года. Чаще всего это гранат, финик, стручковая фасоль, свёкла, тыква, лук-порей и рыбья голова, все они обещают надежду на процветание и здоровье в наступающем году.

Многие символические кушанья выбраны за то, что их названия на иврите или вид созвучны благословениям — пусть в новом году мы будем в голове, а не в хвосте, пусть будем многочисленны, как зёрна граната.

Каждый продукт поднимают, говорят благословение и едят — чтобы словно интегрировать, вобрать в себя хорошие пожелания.

Некоторые люди избегают в этот период орехов из-за гематрии — сложной мистической системы интерпретации чисел, — поскольку у ивритских слов эгоз («орех») и хет («грех») одинаковое числовое значение. Но нам это делать не обязательно.

А что говорить?

Можно просто пожелать счастливого праздника — хаг самéах, а можно пойти дальше и использовать специальные новогодние формулы. Например, шанá товá — дословно «хороший год», пожелание, собственно, хорошего года. Часто говорят «шанá товá у-метукá», «хорошего и сладкого года». Гмар хатимá товá — «хорошей записи» (в Книгу жизни) — традиционное приветствие в дни от Рош а-Шана до Йом-кипура, поскольку считается, что в эти дни наши судьбы записываются в Книгу жизни.

Старинная открытка на Рош а-Шана

Краткий словарик

Акеда́ — «связывание», чаще в форме акедат Ицхак, «связывание Исаака», — отсылка к библейскому рассказу о жертвоприношении Исаака

Гмар хатима́ това́ — «хорошей записи» (в Книге жизни), традиционное пожелание в период от Рош а-Шана до Йом-кипура

Хаг самеах — «счастливого праздника», так можно сказать в любой еврейский праздник

Махзóр — дословно «цикл», специальный молитвенник на Рош а-Шана и Йом-кипур, содержащий нужные для праздничных служб тексты

Слихóт — дословно «извинения», молитвы о прощении, которые читают во время месяца элул, и специальная служба за неделю до Рош а-Шана

Ташли́х (иногда ташли́ах) — церемония символического избавления от грехов в первый день Рош а-Шана

Тишрéй — седьмой месяц года по еврейскому календарю, но именно в тишрее празднуется Рош а-Шана

Тшува́ — «покаяние, раскаяние», лейтмотив Дней трепета от Рош а-Шана до Йом-кипура

Хет — «грех»

Шана́ това́! — «хорошего года», традиционное пожелание на Рош а-Шана

Шана́ това́ у-метука́! — «хорошего и сладкого года»

Шофа́р — традиционный музыкальный инструмент из рога животного

Цом каль — пожелание лёгкого поста, в том числе на Йом-кипур

Элýл — последний месяц еврейского календаря перед Рош а-Шана, время интроспекции, рефлексии и искупления грехов

Ями́м нораи́м — Дни трепета, период от Рош а-Шана до Йом-кипура, когда устанавливается судьба каждого человека в будущем году

Подготовила Мария Вуль

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